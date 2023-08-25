Рябков: у банка БРИКС возникли трудности с проектами в России из-за Запада

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков на пресс-конференции, посвящённой итогам саммита объединения, заявил, что Новый банк развития БРИКС сталкивается со сложностями в проектах с Россией из-за антироссийских санкций Запада.

«Возникли сложности в реализации некоторых аспектов этой работы в силу санкционного прессинга западной, враждебной нам группы», — сказал он.

По словам Рябкова, с приходом к руководству Нового банка развития бывшего президента Бразилии Дилмы Русеф, возможно, альянс найдёт «креативные пути решения этой проблемы».

Ранее Рябков заявил, что единая расчётная валюта БРИКС является вопросом будущего.

Также член конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что БРИКС уничтожает американскую экономику, пока кандидаты в президенты США всё глубже втягивают страны в украинский конфликт.