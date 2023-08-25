Конгрессвумен Тейлор Грин: БРИКС подорвёт экономику США и уничтожит доллар
Об этом она написала на своей странице в соцсети Х (Twitter).
По мнению политика, все кандидаты во время недавних дебатов были «неистовыми неоконсерваторами, стремящимися ещё глубже втянуть Америку в войну на Украине».
При этом, как отметила Грин, «настоящей угрозой» для США является БРИКС, который может «подорвать американскую экономику и уничтожить доллар».
Ранее в Белом доме заявили, что США не считают, что БРИКС становится их геополитическим соперником.
Также Грин отмечала, что республиканцы хотят втянуть США в конфликт на Украине.