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Конгрессвумен Тейлор Грин: БРИКС подорвёт экономику США и уничтожит доллар

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Член конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что БРИКС уничтожает американскую экономику, пока кандидаты в президенты США всё глубже втягивают страны в украинский конфликт.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Х (Twitter).

По мнению политика, все кандидаты во время недавних дебатов были «неистовыми неоконсерваторами, стремящимися ещё глубже втянуть Америку в войну на Украине».

При этом, как отметила Грин, «настоящей угрозой» для США является БРИКС, который может «подорвать американскую экономику и уничтожить доллар».

Ранее в Белом доме заявили, что США не считают, что БРИКС становится их геополитическим соперником.

Также Грин отмечала, что республиканцы хотят втянуть США в конфликт на Украине.

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