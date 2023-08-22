Белый дом: США не считают, что БРИКС становится их геополитическим соперником

Администрация США не рассматривает БРИКС в качестве своего геополитического соперника.

Об этом заявил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы не рассматриваем БРИКС как-то, что может развиться в некоего геополитического соперника Соединённых Штатов или во что-то в этом роде», — цитирует его ТАСС.

По словам Салливана, БРИКС в его нынешнем виде является разнообразной группой стран, у которых есть разногласия по важнейшим вопросам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с обращением к участникам делового форума БРИКС, который проходит в Южно-Африканской Республике, заявил, что экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что перед БРИКС не стоит цели стать новым коллективным гегемоном.