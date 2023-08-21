Узнать больше

Лавров заявил, что БРИКС не планирует стать новым гегемоном

Короткая ссылка
Перед БРИКС не стоит цели стать новым коллективным гегемоном, сказал глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что БРИКС не планирует стать новым гегемоном
  • РИА Новости

«Перед нами не стоит цели подменить имеющиеся многосторонние механизмы, тем более превратиться в нового «коллективного гегемона». Наоборот, члены «пятёрки» последовательно выступают за создание условий для развития всех государств», — заявил он в статье для южноафриканского журнала «Убунту».

По словам министра, такая политика исключает блоковую логику холодной войны и геополитические игры с «нулевой суммой».

Лавров подчеркнул, что страны объединения намерены предложить инклюзивные решения, основанные на коллективном подходе.

Министр также отметил, что БРИКС запустило процесс расширения для построения справедливого мира.

Ранее СМИ писали, что Китай может призвать союз стран БРИКС стать соперником группы G7.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить