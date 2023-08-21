Лавров заявил, что БРИКС не планирует стать новым гегемоном

Перед БРИКС не стоит цели стать новым коллективным гегемоном, сказал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Перед нами не стоит цели подменить имеющиеся многосторонние механизмы, тем более превратиться в нового «коллективного гегемона». Наоборот, члены «пятёрки» последовательно выступают за создание условий для развития всех государств», — заявил он в статье для южноафриканского журнала «Убунту».

По словам министра, такая политика исключает блоковую логику холодной войны и геополитические игры с «нулевой суммой».

Лавров подчеркнул, что страны объединения намерены предложить инклюзивные решения, основанные на коллективном подходе.

Министр также отметил, что БРИКС запустило процесс расширения для построения справедливого мира.

Ранее СМИ писали, что Китай может призвать союз стран БРИКС стать соперником группы G7.