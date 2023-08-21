Лавров: БРИКС запустило процесс расширения для построения справедливого мира

Министр иностранных дел России Сергей Лавров написал статью для южноафриканского журнала «Убунту», в которой заявил, что БРИКС запустило процесс расширения для построения справедливого мира.

Данная статья приводится на сайте российского внешенполитического ведомства.

Как сказал Лавров, у объединения БРИКС немало единомышленников по всему миру.

«В БРИКС видят ту позитивную силу, которая в состоянии укрепить солидарность стран Глобального Юга и Востока, стать одной из опор нового, более справедливого полицентричного миропорядка. «Пятёрка» готова откликнуться на этот запрос. Именно поэтому мы запустили процесс расширения», — подчеркнул Лавров.

Ранее СМИ писали, что Китай может призвать союз стран БРИКС стать соперником группы G7.