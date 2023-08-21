FT: Китай может призвать группу БРИКС стать соперником группы G7

Китай может призвать союз стран БРИКС стать соперником группы G7.

Такое мнение выразили обозреватели газеты Financial Times.

«Китай подтолкнёт блок развивающихся рынков БРИКС к тому, чтобы он стал полноценным соперником G7», — цитирует их РИА Новости.

Признаком этого, как говорится в статье, является намерение лидеров стран БРИКС обсудить «крупнейшее расширение» группы за более чем десятилетие.

Ранее сообщалось, что лидер КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

Также поступала информация, что заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны.