FT: Китай может призвать группу БРИКС стать соперником группы G7
Такое мнение выразили обозреватели газеты Financial Times.
«Китай подтолкнёт блок развивающихся рынков БРИКС к тому, чтобы он стал полноценным соперником G7», — цитирует их РИА Новости.
Признаком этого, как говорится в статье, является намерение лидеров стран БРИКС обсудить «крупнейшее расширение» группы за более чем десятилетие.
Ранее сообщалось, что лидер КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге.
Также поступала информация, что заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны.