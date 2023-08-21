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FT: Китай может призвать группу БРИКС стать соперником группы G7

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Китай может призвать союз стран БРИКС стать соперником группы G7.

Такое мнение выразили обозреватели газеты Financial Times.

«Китай подтолкнёт блок развивающихся рынков БРИКС к тому, чтобы он стал полноценным соперником G7», — цитирует их РИА Новости.

Признаком этого, как говорится в статье, является намерение лидеров стран БРИКС обсудить «крупнейшее расширение» группы за более чем десятилетие.

Ранее сообщалось, что лидер КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

Также поступала информация, что заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны.

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