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Путин: экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7

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Экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7.
Путин: экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7
  • РИА Новости

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с обращением к участникам делового форума БРИКС, который проходит в Южно-Африканской Республике в рамках XV саммита БРИКС.

RT ведёт трансляцию.

Он отметил, что доля стран объединения БРИКС достигла в мировом ВВП почти 26%.

«А по паритету покупательной способности «пятёрка» обходит «группу семи», — заявил Путин.

Ранее Путин заявлял, что Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира.

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