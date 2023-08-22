Путин: экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7
- РИА Новости
Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с обращением к участникам делового форума БРИКС, который проходит в Южно-Африканской Республике в рамках XV саммита БРИКС.
Он отметил, что доля стран объединения БРИКС достигла в мировом ВВП почти 26%.
«А по паритету покупательной способности «пятёрка» обходит «группу семи», — заявил Путин.
Ранее Путин заявлял, что Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира.