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Путин: Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира

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Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин: Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

RT ведёт трансляцию.

«Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали, да и до сих пор порой звучат от экспертов... Россия по итогам 2022 года... вошла в пятёрку крупнейших экономик мира», — заявил Путин.

Он отметил, что, по данным Всемирного банка, Россия обогнала ФРГ по ВВП по паритету покупательной способности.

Ранее издание The Economist писало, что после десятилетий экономического процветания Германия вновь оказалась среди отстающих.

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