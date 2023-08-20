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Economist: экономика ФРГ вновь оказалась среди отстающих

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После десятилетий экономического процветания Германия вновь оказалась среди отстающих.

Об этом пишет The Economist.

В статье отмечается, что немецкие власти долгое время не инвестировали деньги в развитие новых технологий, пользуясь на своих производствах дешёвым российским газом.

Так, по данным журнала, доля таких вложений от ВВП в стране в два раза меньше, чем в США и Франции.

По мнению обозревателей, сегодня экономика ФРГ сокращается, а канцлер страны Олаф Шольц «до сих пор не проявлял особого интереса к глубокой реформе государства».

«В последний раз Германия была в таком беспорядке в конце 1990-х», — говорится в публикации.

Ранее в Tagesspiegel отметили, что власти Германии пристально следят за успехами экономики России.

Также сообщалось, что Китай усиливает давление на экономику Германии.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.

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