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Tagesspiegel: власти Германии пристально следят за успехами экономики России

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Власти Германии пристально следят за успехами в российской экономике, заявил обозреватель немецкой газеты Der Tagesspiegel Альбрехт Мейер.
Tagesspiegel: власти Германии пристально следят за успехами экономики России
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Как отмечается в статье, введённые в отношении Москвы санкции не ударили по экономике России так сильно, как этого желали американские и европейские чиновники.

Обозреватель пишет, что показатели валового внутреннего продукта России в 2024 году могут вернуться на уровень, который был до спецоперации.

«В конце июля люди обратили внимание на новость: Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики России на текущий год с 0,7 до 1,5%. За этим развитием пристально следят в Берлине», — пишет автор статье.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции Евросоюза не приносят результата.

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