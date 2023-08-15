Spiegel: Китай усиливает давление на экономику Германии
- AP
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Об этом сообщает Der Spiegel.
Уточняется, что начиная с 2005 года доля Германии в импорте стран ЕС снижается. В последние годы это снижение ускорилось во многих областях.
По данным исследования, Китай всё активнее конкурирует с Германией на внутреннем рынке ЕС.
Ранее сообщалось, что в июле деловая активность в производственном секторе еврозоны упала до минимального уровня с 2020 года. По словам аналитиков, настроения бизнеса ухудшаются на фоне высокой инфляции и сокращения числа новых заказов.