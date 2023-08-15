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Spiegel: Китай усиливает давление на экономику Германии

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По данным аналитического центра IW, за последние годы доля КНР на рынке импорта ЕС существенно увеличилась. Прежде всего это касается товаров тяжёлой промышленности, на которых преимущественно специализировалась Германия.
Spiegel: Китай усиливает давление на экономику Германии
  • AP
  • © Michael Probst

Об этом сообщает Der Spiegel.

Уточняется, что начиная с 2005 года доля Германии в импорте стран ЕС снижается. В последние годы это снижение ускорилось во многих областях.

По данным исследования, Китай всё активнее конкурирует с Германией на внутреннем рынке ЕС.

Ранее сообщалось, что в июле деловая активность в производственном секторе еврозоны упала до минимального уровня с 2020 года. По словам аналитиков, настроения бизнеса ухудшаются на фоне высокой инфляции и сокращения числа новых заказов.

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