Spiegel: Китай усиливает давление на экономику Германии

По данным аналитического центра IW, за последние годы доля КНР на рынке импорта ЕС существенно увеличилась. Прежде всего это касается товаров тяжёлой промышленности, на которых преимущественно специализировалась Германия.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Уточняется, что начиная с 2005 года доля Германии в импорте стран ЕС снижается. В последние годы это снижение ускорилось во многих областях.

По данным исследования, Китай всё активнее конкурирует с Германией на внутреннем рынке ЕС.

Ранее сообщалось, что в июле деловая активность в производственном секторе еврозоны упала до минимального уровня с 2020 года. По словам аналитиков, настроения бизнеса ухудшаются на фоне высокой инфляции и сокращения числа новых заказов.