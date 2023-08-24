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Конгрессмен Грин: республиканцы хотят втянуть США в конфликт на Украине

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Почти все кандидаты в президенты США от Республиканской партии стремятся сильнее втянуть Соединённые Штаты в украинский конфликт, заявила конгрессмен Марджори Тейлор Грин.
Конгрессмен Грин: республиканцы хотят втянуть США в конфликт на Украине
  • AP

«У меня до сих вызывает отвращение тот факт, что почти каждый кандидат прошлой ночью (на дебатах. — RT) — это... стремящиеся втянуть Америку ещё глубже в конфликт на Украине», — написала она в Twitter.

При этом, по словам Грин, политики не думают о том, что самой большой угрозой для США является БРИКС, способный обрушить экономику Соединённых Штатов и уничтожить доллар.

Ранее главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Валерий Абрамов заявил в беседе с RT, что в рамках БРИКС нужно создавать альтернативную платёжную систему, подобную SWIFT.

Президент России Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации на пространстве БРИКС становится необратимым.

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