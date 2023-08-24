Эксперт Абрамов: в рамках БРИКС нужно создавать платёжную систему, подобную SWIFT

Главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Валерий Абрамов заявил в беседе с RT, что в рамках БРИКС нужно создавать альтернативную платёжную систему, подобную SWIFT.

«До настоящего времени расчёты в национальных валютах ведутся преимущественно с использованием курса доллара, евро или других стабильных валют, обладающим устойчивым курсом. Для этого в первоочередном плане нужно создавать в рамках БРИКС альтернативную платёжную систему, подобную SWIFT. Один из аналогов подобной системы, позволяющей осуществлять клиринговые расчёты и платежи, создан и развивается в КНР. Странам — участникам БРИКС для перехода к расчётам в национальных валютах нужно обеспечивать их стабильность хотя бы в рамках «валютной змеи» — своеобразных валютных коридоров, в которых возможны незначительные колебания валютного курса национальных валют», — отметил специалист.

Необходимы также значительные объёмы внешнеторгового оборота и внешнеэкономических связей между странами — участницами БРИКС, которые должны обеспечивать взаиморасчёты в национальных валютах, в рамках которых инициатором создания такой системы может выступить Китай.

«Быстрых решений здесь быть не может, но все страны осознают необходимость создания системы взаимных расчётов, отвечающей их национальным интересам», — заключил Абрамов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос создания единой валюты БРИКС является сложным.