Узнать больше

Вице-спикер Совфеда Косачёв: БРИКС набирает обороты

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв в беседе с RT рассказал о важности расширения БРИКС.
Вице-спикер Совфеда Косачёв: БРИКС набирает обороты
  • Gettyimages.ru

По его словам, важно отметить огромный интерес стран-кандидатов, находящихся пока вне БРИКС, к этому объединению.

«Это значит, что объединение реально влияет на мировую повестку дня и всё большее число государств принимает ту повестку, которую вырабатывает группа БРИКС. Эта повестка — строительство многополярного мира, это то, с чем, очевидно, не справилась семёрка и не справились западные структуры, такие как НАТО и Евросоюз», — считает Косачёв.

Он также отметил, что все участники БРИКС согласились, что расширение необходимо.

«Это приглашение в объединение тех стран, которые также выступают за многополярное мироустройство, которые также проводят независимую внешнюю политику, которые также имеют собственный экономический и политический вес... БРИКС набирает обороты. Это не просто структура, которая состоялась. Эта структура находится на подъёме, в динамике, которая будет только возрастать», — заключил собеседник RT.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению. Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить