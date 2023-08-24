Вице-спикер Совфеда Косачёв: БРИКС набирает обороты

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв в беседе с RT рассказал о важности расширения БРИКС.

По его словам, важно отметить огромный интерес стран-кандидатов, находящихся пока вне БРИКС, к этому объединению.

«Это значит, что объединение реально влияет на мировую повестку дня и всё большее число государств принимает ту повестку, которую вырабатывает группа БРИКС. Эта повестка — строительство многополярного мира, это то, с чем, очевидно, не справилась семёрка и не справились западные структуры, такие как НАТО и Евросоюз», — считает Косачёв.

Он также отметил, что все участники БРИКС согласились, что расширение необходимо.

«Это приглашение в объединение тех стран, которые также выступают за многополярное мироустройство, которые также проводят независимую внешнюю политику, которые также имеют собственный экономический и политический вес... БРИКС набирает обороты. Это не просто структура, которая состоялась. Эта структура находится на подъёме, в динамике, которая будет только возрастать», — заключил собеседник RT.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению. Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.