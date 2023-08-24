Дмитриев назвал расширение состава стран — участниц БРИКС+ важнейшим шагом

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, член Делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев заявил RT, что расширение БРИКС+ является важнейшим шагом для увеличения взаимных инвестиций стран-участниц.

«Расширение состава стран — участниц БРИКС+ является важнейшим шагом для увеличения взаимных инвестиций стран БРИКС+ и более активного взаимодействия их финансовой и платёжной инфраструктуры», — прокомментировал он.

По его словам, в рамках объединения возможно реализовать множество предложений Делового совета БРИКС, в том числе инициативы о платёжной системе БРИКС, о появлении расчётных единиц стран-членов и арбитража БРИКС+.

«Эти и другие инициативы крайне важны для партнёрства и укрепления экономического взаимодействия стран БРИКС+ и их партнёров», — отметил Дмитриев.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению. Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.