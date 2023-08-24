Узнать больше

Дмитриев назвал расширение состава стран — участниц БРИКС+ важнейшим шагом

Короткая ссылка
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, член Делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев заявил RT, что расширение БРИКС+ является важнейшим шагом для увеличения взаимных инвестиций стран-участниц.
Дмитриев назвал расширение состава стран — участниц БРИКС+ важнейшим шагом
  • РИА Новости

«Расширение состава стран — участниц БРИКС+ является важнейшим шагом для увеличения взаимных инвестиций стран БРИКС+ и более активного взаимодействия их финансовой и платёжной инфраструктуры», — прокомментировал он.

По его словам, в рамках объединения возможно реализовать множество предложений Делового совета БРИКС, в том числе инициативы о платёжной системе БРИКС, о появлении расчётных единиц стран-членов и арбитража БРИКС+.

«Эти и другие инициативы крайне важны для партнёрства и укрепления экономического взаимодействия стран БРИКС+ и их партнёров», — отметил Дмитриев.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению. Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить