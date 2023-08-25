Рябков высказался о перспективах единой расчётной валюты БРИКС

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что единая расчётная валюта БРИКС является вопросом будущего.

Об этом он сказал на пресс-конференции, посвящённой итогам саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике.

«Единая расчётная единица — это следующий шаг. Я не думаю, что мы должны от стран БРИКС ожидать чудес в плане перехода через какие-то исторические отрезки в кратчайшие сроки», — указал Рябков.

При этом он отметил, что ожидает новые результаты и в этом направлении.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что вопрос создания единой валюты БРИКС является сложным.