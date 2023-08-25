МИД: Россия уделит особое внимание Белоруссии и Казахстану при расширении БРИКС

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия уделит приоритетное внимание Белоруссии и Казахстану при обсуждении расширения БРИКС.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам саммита объединения.

«Казахстан и Белоруссия, разумеется, среди наших ближайших партнёров. Разумеется, мы приоритетное внимание уделим этим странам», — уточнил замминистра.

Ранее Рябков заявил, что в БРИКС после расширения находится на рассмотрении ещё 15 заявок от потенциальных участников.

Также президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению.

Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.