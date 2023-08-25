МИД: Россия уделит особое внимание Белоруссии и Казахстану при расширении БРИКС
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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам саммита объединения.
«Казахстан и Белоруссия, разумеется, среди наших ближайших партнёров. Разумеется, мы приоритетное внимание уделим этим странам», — уточнил замминистра.
Ранее Рябков заявил, что в БРИКС после расширения находится на рассмотрении ещё 15 заявок от потенциальных участников.
Также президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению.
Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.