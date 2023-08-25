Рябков: в БРИКС после расширения есть ещё 15 заявок на включение в союз
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«Более 15 заявок, остающихся на столе для дальнейшего рассмотрения, — это индикатор того, что в БРИКС присутствует элемент новизны, в том числе новизны геополитической», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению.
Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит работу в сфере расширения влияния объединения в мире.