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Рябков: в БРИКС после расширения есть ещё 15 заявок на включение в союз

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в БРИКС после расширения находится на рассмотрении ещё 15 заявок от потенциальных участников.
Рябков: в БРИКС после расширения есть ещё 15 заявок на включение в союз
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Более 15 заявок, остающихся на столе для дальнейшего рассмотрения, — это индикатор того, что в БРИКС присутствует элемент новизны, в том числе новизны геополитической», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению

Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит работу в сфере расширения влияния объединения в мире.

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