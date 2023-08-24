Путин заявил, что Россия продолжит работать над расширением влияния БРИКС в мире

Российский президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР, что Россия продолжит работу в сфере расширения влияния объединения в мире.

«Хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы сегодня с вами начали по расширению влияния БРИКС в мире», — сказал президент России.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению. Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.

Позднее Рамапоса заявил, что приём новых членов в БРИКС является первой фазой процесса расширения межгосударственного объединения.