Путин заявил, что Россия продолжит работать над расширением влияния БРИКС в мире
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«Хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы сегодня с вами начали по расширению влияния БРИКС в мире», — сказал президент России.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению. Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.
Позднее Рамапоса заявил, что приём новых членов в БРИКС является первой фазой процесса расширения межгосударственного объединения.