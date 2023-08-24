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Трамп назвал время своего ареста в Атланте

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его арестуют в Атланте в 19:30 (02:30 по мск).
Трамп назвал время своего ареста в Атланте
  • Gettyimages.ru
  • © Noam Galai/GC Images

«Надо начинать собираться в Атланту, штат Джорджия, чтобы именно там, где убийства и другие насильственные преступления достигли невиданных ранее уровней, быть арестованным левыми радикалами», — цитирует его РИА Новости.

По словам Трампа, арест назначен на 19:30 (02:30 по мск). Он подчеркнул, что будет арестован за «телефонный разговор и смелость бросить вызов подтасованным и украденным выборам».

Ранее прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фэнни Уиллис предложила начать судебный процесс по делу Трампа раньше запланированного срока — 23 октября 2023 года вместо начала марта 2024 года.

Защита экс-президента США выступила против переноса начала судебного процесса.

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