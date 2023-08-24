Прокурор Джорджии предложила начать процесс по делу Трампа в 2023 году

Прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фэнни Уиллис предложила начать судебный процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа раньше запланированного срока — 23 октября 2023 года вместо начала марта 2024 года.

«Штат Джорджия в лице окружного прокурора Фэнни Уиллис просит назначить начало рассмотрения дела в суде на 23 октября, в период следующей судебной сессии», — приводит текст документа ТАСС.

Уточняется, что решение о выборе даты связано с ходатайством адвоката Кеннета Джона Чезбро, который работал с избирательным штабом Трампа в 2020 году.

Ранее стало известно, что экс-президент США договорился об освобождении под залог в штате Джорджия.

Позже он заявил, что «с гордостью» пойдёт под арест.