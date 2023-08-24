Защита Трампа выступила против начала судебного процесса в Джорджии в октябре

Защита экс-президента США Дональда Трампа выступила против начала судебного процесса в Джорджии 23 октября.

«Президент Трамп с уважением уведомляет суд, что он возражает против ходатайств обвинения о назначении сроков судебного разбирательства», — приводит ТАСС заявление Трампа, которое он подал в суд по округу Фултон.

Ранее прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фэнни Уиллис предложила начать судебный процесс по делу Трампа раньше запланированного срока — 23 октября 2023 года вместо начала марта 2024 года.