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Защита Трампа выступила против начала судебного процесса в Джорджии в октябре

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Защита экс-президента США Дональда Трампа выступила против начала судебного процесса в Джорджии 23 октября.
Защита Трампа выступила против начала судебного процесса в Джорджии в октябре
  • AP
  • © Seth Wenig

«Президент Трамп с уважением уведомляет суд, что он возражает против ходатайств обвинения о назначении сроков судебного разбирательства», — приводит ТАСС заявление Трампа, которое он подал в суд по округу Фултон.

Ранее прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фэнни Уиллис предложила начать судебный процесс по делу Трампа раньше запланированного срока — 23 октября 2023 года вместо начала марта 2024 года.

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