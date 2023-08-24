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Захарова: договорённости США, Кореи и Японии носят конфронтационный характер

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Достигнутые в ходе саммита США, Южной Кореи и Японии договорённости носят конфронтационный характер и выдержаны в духе холодной войны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: договорённости США, Кореи и Японии носят конфронтационный характер
  • Gettyimages.ru

«Достигнутые в рамках этой встречи договорённости носят явный конфронтационный характер, выдержаны в духе холодной войны, направлены на построение в Азиатско-Тихоокеанском регионе блоковой архитектуры под предлогом реагирования на глобальные вызовы и угрозы», — сказала она РИА Новости.

По словам дипломата, взаимодействие указанных стран нацелено на сдерживание России и Китая. Кроме того, отметила Захарова, таким образом «обновлённый треугольник» пытается заставить другие страны подчиниться «миропорядку, основанному на правилах».

Ранее сообщалось, что США, Япония и Южная Корея готовы вводить скоординированные санкции против России и сокращать зависимость от её энергоносителей.

Американский президент Джо Байден поблагодарил Японию за помощь Украине и участие в давлении на Россию.

Захарова подчеркнула, что поддержка Сеулом преступного режима Киева в любой форме и введение антироссийских санкций не останутся без ответа.

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