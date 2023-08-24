CNN: КНР запретила импорт морепродуктов из Японии после сброса воды с «Фукусимы»

Китай ввёл запрет на импорт всех морепродуктов из Японии после решения Токио начать сброс обработанной радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима-1».

Об этом информирует телеканал CNN.

Как уточнили в Пекине, такое решение связано с целью предотвращения риска радиоактивного заражения пищевых продуктов, а также защиты здоровья китайских потребителей.

Как отмечает телеканал, решение о сбросе воды с «Фукусимы» привело к резкому обострению двусторонних отношений Китая и Японии.

24 августа компания Tokyo Electric Power, оператор АЭС «Фукусима-1», начала сбрасывать воду со станции в океан.

После этого Китай призвал власти Японии остановить сброс воды.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.