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В МИД Китая потребовали остановить сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

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Китай призывает власти Японии остановить сброс воды с АЭС «Фукусима-1», заявили в китайском Министерстве иностранных дел.
В МИД Китая потребовали остановить сброс воды с АЭС «Фукусима-1»
  • AFP

Как отметили в ведомстве, Япония начала сброс воды с АЭС, несмотря на возражения со стороны мирового сообщества.

«Китай выступает решительно против этого и резко осуждает это, уже сделал японской стороне строгое представление и требует прекратить эти ошибочные действия», — говорится в заявлении.

В Пекине призвали японскую сторону не причинять вред как местным жителям, так и всему человечеству.

24 августа компания Tokyo Electric Power, оператор АЭС «Фукусима-1», начала сбрасывать воду со станции в океан.

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