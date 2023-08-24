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Маск заявил о намерении подать в суд на фонд Сороса

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Предприниматель Илон Маск заявил о своём намерении подать в суд на фонд «Открытое общество»* финансиста и филантропа Джорджа Сороса.

Журналист Бен Скаллан сделал публикацию, в которой заявляется, что фонд Сороса продвигает цензуру в Ирландии и Шотландии.

«Так точно. Х подаст в суд, чтобы остановить это», — приводит РИА Новости слова Маска в соцсети X в ответ на данную публикацию.

11 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что Джордж Сорос передаёт контроль над своей фондовой империей 37-летнему сыну Александру.

*Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.

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