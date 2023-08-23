Байден не удивился крушению самолёта в Тверской области
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«Я не знаю точно, что произошло, но я не удивлён», — передаёт РИА Новости слова американского лидера.
Байден высказался о ситуации с происшествием после занятия пилатесом в фитнес-студии в торговом центре. Сейчас он находится в отпуске на озере Тахо в американском штате Невада.
Ранее в Белом доме заявили, что проинформировали президента о крушении самолёта в Тверской области России.
Частный самолёт Embraer Legacy разбился около населённого пункта Куженкино.
Как сообщили агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.