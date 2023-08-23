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Байден не удивился крушению самолёта в Тверской области

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Президент США Джо Байден заявил, что не удивлён фактом падения самолёта в Тверской области. По его словам, он не знает деталей, поскольку последние полтора часа занимался спортом.
Байден не удивился крушению самолёта в Тверской области
  • AP
  • © Jacquelyn Martin

«Я не знаю точно, что произошло, но я не удивлён», — передаёт РИА Новости слова американского лидера.

Байден высказался о ситуации с происшествием после занятия пилатесом в фитнес-студии в торговом центре. Сейчас он находится в отпуске на озере Тахо в американском штате Невада.

Ранее в Белом доме заявили, что проинформировали президента о крушении самолёта в Тверской области России.

Частный самолёт Embraer Legacy разбился около населённого пункта Куженкино.

Как сообщили агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.

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