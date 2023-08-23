Белый дом: Байден проинформирован об авиакатастрофе в Тверской области
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Такое заявление сделал Белый дом, пишет The Washington Post.
«Президент был проинформирован об авиакатастрофе в России», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что частный самолёт Embraer Legacy разбился в Тверской области около населённого пункта Куженкино.
В нём находилось десять человек, из них три члена экипажа. По предварительным данным, все погибли.
Следственный комитет завёл дело по факту крушения самолёта по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Как сообщили агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.