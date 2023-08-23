Белый дом: Байден проинформирован об авиакатастрофе в Тверской области

Президента США Джо Байдена проинформировали о крушении самолёта, произошедшем на территории Тверской области.

Такое заявление сделал Белый дом, пишет The Washington Post.

«Президент был проинформирован об авиакатастрофе в России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что частный самолёт Embraer Legacy разбился в Тверской области около населённого пункта Куженкино.

В нём находилось десять человек, из них три члена экипажа. По предварительным данным, все погибли.

Следственный комитет завёл дело по факту крушения самолёта по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Как сообщили агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.