Узнать больше

Белый дом: Байден проинформирован об авиакатастрофе в Тверской области

Короткая ссылка
Президента США Джо Байдена проинформировали о крушении самолёта, произошедшем на территории Тверской области.
Белый дом: Байден проинформирован об авиакатастрофе в Тверской области
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Gibson

Такое заявление сделал Белый дом, пишет The Washington Post.

«Президент был проинформирован об авиакатастрофе в России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что частный самолёт Embraer Legacy разбился в Тверской области около населённого пункта Куженкино.

В нём находилось десять человек, из них три члена экипажа. По предварительным данным, все погибли.

Следственный комитет завёл дело по факту крушения самолёта по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Как сообщили агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить