СК возбудил дело по факту крушения самолёта Embraer в Тверской области
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Дело возбуждено Главным следственным управлением СК России по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
По предварительным данным, в результате ЧП погибли десять человек, находившиеся на борту.
На место направилась следственная группа.
Ранее в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.
По предварительным данным МЧС, десять находившихся на борту человек погибли.
Как сообщили агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.
Согласно данным сервиса Flightradar24, второй самолёт, предположительно, принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину, изменил курс и вернулся в Москву.