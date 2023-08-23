СК возбудил дело по факту крушения самолёта Embraer в Тверской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения бизнес-джета Embraer в Тверской области.

Дело возбуждено Главным следственным управлением СК России по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По предварительным данным, в результате ЧП погибли десять человек, находившиеся на борту.

На место направилась следственная группа.

Ранее в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.

По предварительным данным МЧС, десять находившихся на борту человек погибли.

Как сообщили агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.

Согласно данным сервиса Flightradar24, второй самолёт, предположительно, принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину, изменил курс и вернулся в Москву.