В МО Швейцарии заявили, что не стали бы обучать ВСУ пилотированию на F-16
- Gettyimages.ru
В швейцарском оборонном ведомстве напомнили, что у Берна нет таких истребителей.
«И если бы Швейцария располагала самолётами такого типа, она не смогла бы по соображениям нейтралитета обучать украинских пилотов», — приводит заявление министерства РИА Новости.
Ранее сообщалось, что восемь украинских лётчиков начали проходить обучение на F-16 на территории Дании.
Экс-советник главы Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что поставки F-16 не помогут ВСУ на передовой.