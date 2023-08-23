В МО Швейцарии заявили, что не стали бы обучать ВСУ пилотированию на F-16

В Министерстве обороны Швейцарии заявили, что Берн не стал бы обучать лётчиков Вооружённых сил Украины пилотированию на истребителях F-16 даже при наличии у страны этих самолётов.

В швейцарском оборонном ведомстве напомнили, что у Берна нет таких истребителей.

«И если бы Швейцария располагала самолётами такого типа, она не смогла бы по соображениям нейтралитета обучать украинских пилотов», — приводит заявление министерства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что восемь украинских лётчиков начали проходить обучение на F-16 на территории Дании.

Экс-советник главы Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что поставки F-16 не помогут ВСУ на передовой.