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Экс-советник Пентагона Макгрегор: поставки F-16 не помогут ВСУ на передовой

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Истребители F-16 американского производства, на которые Киев так возлагает надежды, не помогут украинской армии на фронте.
Экс-советник Пентагона Макгрегор: поставки F-16 не помогут ВСУ на передовой
  • Gettyimages.ru

Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он отметил, что у этой модели боевых самолётов отсутствует система нацеливания, необходимая инфраструктура и соответствующие взлётно-посадочные полосы.

«Украинцев всё равно раздавят», — подытожил Макгрегор.

Ранее сообщалось, что восемь украинских лётчиков начали проходить обучение на F-16 на территории Дании.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.

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