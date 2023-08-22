Экс-советник Пентагона Макгрегор: поставки F-16 не помогут ВСУ на передовой
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Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он отметил, что у этой модели боевых самолётов отсутствует система нацеливания, необходимая инфраструктура и соответствующие взлётно-посадочные полосы.
«Украинцев всё равно раздавят», — подытожил Макгрегор.
Ранее сообщалось, что восемь украинских лётчиков начали проходить обучение на F-16 на территории Дании.
Перевод статьи предоставило ИноТВ.