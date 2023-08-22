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Восемь лётчиков ВСУ начали обучение пилотированию F-16 в Дании

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Вооружённые силы Дании начали проведение обучения пилотов и персонала украинских войск на американских истребителях F-16.
Восемь лётчиков ВСУ начали обучение пилотированию F-16 в Дании
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

Сообщается, что на Ютландию уже приехали 73 бойца ВСУ, восемь из них — пилоты, а остальные — технический и вспомогательный персонал. Обучение проходит на территории авиабазы Скридструп.

Украинские лётчики пройдут обучение базовым навыкам пилотирования и обслуживания истребителей F-16 в ближайшие месяцы.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что минимальный срок отправки истребителей F-16 Киеву составит шесть-семь месяцев.

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