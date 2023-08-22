Восемь лётчиков ВСУ начали обучение пилотированию F-16 в Дании
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.
Сообщается, что на Ютландию уже приехали 73 бойца ВСУ, восемь из них — пилоты, а остальные — технический и вспомогательный персонал. Обучение проходит на территории авиабазы Скридструп.
Украинские лётчики пройдут обучение базовым навыкам пилотирования и обслуживания истребителей F-16 в ближайшие месяцы.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что минимальный срок отправки истребителей F-16 Киеву составит шесть-семь месяцев.