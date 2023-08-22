Минобороны Украины: минимальный срок поставки F-16 составит 6—7 месяцев
- Gettyimages.ru
Как отметил министр, сам самолёт F-16 — это только платформа, поэтому «не стоит забывать ещё и о ракетах и снарядах».
Также время займёт подготовка инженеров и инфраструктуры для обслуживания истребителей, отметил он, его слова приводит ТСН.
Резников также отмечал, что обучение украинских пилотов началось.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 от Дании.