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Минобороны Украины: минимальный срок поставки F-16 составит 6—7 месяцев

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Минимальный срок передачи истребителей F-16 Украине составит шесть-семь месяцев, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.
Минобороны Украины: минимальный срок поставки F-16 составит 6—7 месяцев
  • Gettyimages.ru

Как отметил министр, сам самолёт F-16 — это только платформа, поэтому «не стоит забывать ещё и о ракетах и снарядах».

Также время займёт подготовка инженеров и инфраструктуры для обслуживания истребителей, отметил он, его слова приводит ТСН.

Резников также отмечал, что обучение украинских пилотов началось.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 от Дании.

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