Министр обороны Украины Резников: обучения пилотов на истребителях F-16 началось

Началось обучение украинских пилотов на истребителях F-16, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телеканала «24».

«Учения уже начались», — цитирует его РИА Новости.

Резников уточнил, что инструкторы сообщат о завершении учений, когда поймут, как пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.

Ранее ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер заявил, что не следует ожидать, что истребители F-16 способны пробить укреплённую ПВО России.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявил, что украинские пилоты уже приступили к тренировкам на шведских истребителях JAS Gripen.