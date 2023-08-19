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Генерал США Хекер: российская армия сможет бороться с истребителями F-16

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Командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе генерал Джеймс Хекер заявил, что не следует ожидать, что истребители F-16 способны пробить укреплённую противовоздушную оборону (ПВО) России.
Генерал США Хекер: российская армия сможет бороться с истребителями F-16
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek Images

«Все, кто ожидает, что они начнут выводить из строя передовые российские ПВО сразу после вступления в бой, скорее всего, будут разочарованы», — цитирует его слова Business Insider.

Генерал также заявил, что F-16 не станут «серебряными пулями» для Украины.

Ранее стало известно, что американские истребители F-16 могут появиться на Украине в 2023 году, но их освоение на высоком уровне займёт до пяти лет.

Также CNN сообщал, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 начнётся в августе, оно будет проходить в Дании.

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