Генерал США Хекер: российская армия сможет бороться с истребителями F-16
- Gettyimages.ru
- © Stocktrek Images
«Все, кто ожидает, что они начнут выводить из строя передовые российские ПВО сразу после вступления в бой, скорее всего, будут разочарованы», — цитирует его слова Business Insider.
Генерал также заявил, что F-16 не станут «серебряными пулями» для Украины.
Ранее стало известно, что американские истребители F-16 могут появиться на Украине в 2023 году, но их освоение на высоком уровне займёт до пяти лет.
Также CNN сообщал, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 начнётся в августе, оно будет проходить в Дании.