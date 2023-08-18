Генерал США Хекер: ВСУ понадобится до пяти лет для освоения истребителей F-16
Об этом пишет издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хекера.
«Вы не увидите F-16 на Украине по меньшей мере до следующего года», — заявил он.
По словам Хекера, формирование «пары эскадрилий» F-16 и доведение их до достаточно высокого уровня «готовности и профессионализма» займёт годы.
«На это может уйти четыре-пять лет», — заявил он.
Ранее CNN сообщал, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 начнётся в августе, оно будет проходить в Дании.