Генерал США Хекер: ВСУ понадобится до пяти лет для освоения истребителей F-16

Американские истребители F-16 могут появиться на Украине в 2023 году, но их освоение на высоком уровне займёт до пяти лет.

Об этом пишет издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хекера.

«Вы не увидите F-16 на Украине по меньшей мере до следующего года», — заявил он.

По словам Хекера, формирование «пары эскадрилий» F-16 и доведение их до достаточно высокого уровня «готовности и профессионализма» займёт годы.

«На это может уйти четыре-пять лет», — заявил он.

Ранее CNN сообщал, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 начнётся в августе, оно будет проходить в Дании.