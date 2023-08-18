CNN: обучение украинских пилотов управлению F-16 начнётся в августе

Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 начнётся в августе, оно будет проходить в Дании, сообщает CNN со ссылкой на датское Министерство обороны.

Как отметили в министерстве, в обучении украинцев будет принимать участие «коалиция из 11 стран».

Власти Дании и Нидерландов ранее выразили готовность помогать в подготовке украинских пилотов F-16, однако пока США работают с партнёрами над вопросом, какие именно страны будут готовы передать свои самолёты украинской армии.

По данным NL Times, завершение обучения первых украинских лётчиков ожидается не ранее лета 2024 года.

ВВС Украины ранее признали, что поставки ВСУ истребителей F-16 начнутся не ранее 2024 года.