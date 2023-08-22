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Le Temps: усилиями КНР БРИКС становится альтернативой западному миропорядку

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Усилиями Китая межгосударственное объединение БРИКС превращается в геополитическую альтернативу западному миропорядку.
Le Temps: усилиями КНР БРИКС становится альтернативой западному миропорядку
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Le Temps.

«Си Цзиньпин всё меньше скрывает свои амбиции по созданию противовеса «Большой семёрке» или «двадцатке», состоящего из государств глобального Юга, — отмечает издание. 

Развитие новых холодных войн, возвращение на пост главы Бразилии президента Лулы да Силвы и амбиции Пекина могут придать импульс организации, которая до сих пор была строго экономической, считает автор.

Так, помимо создания банка стран БРИКС (со штаб-квартирой в Шанхае), обсуждается возможность создания общей валюты, а также спортивных соревнований и рейтинга университетов для государств-членов.

Кроме того, организация в будущем может оказывать влияние на мировой порядок вне рамок ООН, и Китай работает над поставленной задачей, обращает внимание газета. 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров написал статью для южноафриканского журнала «Убунту», в которой заявил, что БРИКС запустило процесс расширения для построения справедливого мира.

Также сообщалось, что Китай может призвать союз стран БРИКС стать соперником группы G7.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.

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