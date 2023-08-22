В США ставки по ипотечным кредитам выросли до рекордного уровня с 2000 года

В США ставки по ипотеке достигли наивысшей точки с осени 2000 года и составили 7,48%.

«Средняя ставка по популярным 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой достигла 7,48% — самого высокого уровня с ноября 2000 года», — сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные Mortgage News Daily.

Так, например, при покупке дома стоимостью $400 тыс. с первоначальным взносом 20% по фиксированной ставке на 30 лет ежемесячный платёж вырос примерно на $420 в сравнении с прошлогодними показателями.

Ранее сообщалось, что Сбербанк с 22 августа повысит ставки по ипотеке на вторичное жильё и новостройки на 2 п. п.

Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.