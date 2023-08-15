ЦБ России повысил ключевую ставку до 12%

Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

«Повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б. п., до 12,00% годовых», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что Совет директоров Центробанка России принял соответствующее решение в рамках намерений ограничить риски для ценовой стабильности.

Ранее сообщалось, что Банк России проведёт внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 15 августа.