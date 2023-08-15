ЦБ России повысил ключевую ставку до 12%
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Об этом говорится на сайте финансового регулятора.
«Повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б. п., до 12,00% годовых», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что Совет директоров Центробанка России принял соответствующее решение в рамках намерений ограничить риски для ценовой стабильности.
Ранее сообщалось, что Банк России проведёт внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 15 августа.