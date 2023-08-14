ЦБ проведёт внеочередное заседание по ключевой ставке 15 августа

Банк России проведёт внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 15 августа, сообщил Центробанк.

«Во вторник, 15 августа 2023 года, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки», — сказано в пресс-релизе регулятора.

Пресс-релиз о решении совета директоров будет опубликован в 10:30 мск.

Зампред Банка России Алексей Заботкин ранее отметил, что вероятность повышения ключевой ставки Центробанка России в сентябре не снизилась.