ЦБ проведёт внеочередное заседание по ключевой ставке 15 августа
- globallookpress.com
- © Баранов Владимир
«Во вторник, 15 августа 2023 года, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки», — сказано в пресс-релизе регулятора.
Пресс-релиз о решении совета директоров будет опубликован в 10:30 мск.
Зампред Банка России Алексей Заботкин ранее отметил, что вероятность повышения ключевой ставки Центробанка России в сентябре не снизилась.