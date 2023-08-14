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ЦБ проведёт внеочередное заседание по ключевой ставке 15 августа

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Банк России проведёт внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 15 августа, сообщил Центробанк.
ЦБ проведёт внеочередное заседание по ключевой ставке 15 августа
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«Во вторник, 15 августа 2023 года, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки», — сказано в пресс-релизе регулятора.

Пресс-релиз о решении совета директоров будет опубликован в 10:30 мск.

Зампред Банка России Алексей Заботкин ранее отметил, что вероятность повышения ключевой ставки Центробанка России в сентябре не снизилась.

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