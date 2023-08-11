Заботкин: вероятность повышения ключевой ставки ЦБ в сентябре не снизилась

Вероятность повышения ключевой ставки Центробанка России в сентябре не снизилась.

Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

Он отметил, что совет директоров в июле пришёл к выводу, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

«Традиционно эта формулировка означает высокую вероятность повышения уже на ближайшем заседании. Наверное, последние три недели данные, которые мы получили с того момента, показывают, что инфляция идёт в верхней половине диапазона, так что вероятность этого повышения точно не снизилась», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в российском Центробанке заявили, что трансформация экономики России продолжится, в 2026 году ВВП вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5—2,5%.