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В ЦБ спрогнозировали возвращение ВВП России к сбалансированному росту в 2026 году

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В российском Центробанке заявили, что трансформация экономики России продолжится, в 2026 году ВВП вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5—2,5%.
В ЦБ спрогнозировали возвращение ВВП России к сбалансированному росту в 2026 году
  • РИА Новости

Об этом говорится в докладе на сайте российского финансового регулятора.

«В 2024—2025 годах трансформация российской экономики продолжится. В 2026 году российская экономика вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5—2,5%», — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП России в этом году может перекрыть прошлогоднее снижение.

21 июля ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 1,5—2,5%.

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