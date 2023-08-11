В ЦБ спрогнозировали возвращение ВВП России к сбалансированному росту в 2026 году

В российском Центробанке заявили, что трансформация экономики России продолжится, в 2026 году ВВП вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5—2,5%.

Об этом говорится в докладе на сайте российского финансового регулятора.

«В 2024—2025 годах трансформация российской экономики продолжится. В 2026 году российская экономика вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5—2,5%», — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП России в этом году может перекрыть прошлогоднее снижение.

21 июля ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 1,5—2,5%.