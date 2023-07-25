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Путин: рост ВВП России в этом году может перекрыть прошлогоднее снижение

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Президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП России в этом году может перекрыть прошлогоднее снижение.

«Уже со II квартала прошлого года ВВП России начал прибавлять, примерно по 0,5%, по 0,7% ежеквартально. Если за весь период, за весь 2022 год, ВВП сократился на 2,1%, то за январь — май текущего года вырос на 0,6%, причём от месяца к месяцу темпы ускорялись... Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%... Таким образом, полностью этот рост отыграет прошлогоднее снижение», — заявил он. 

Ранее ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 1,5—2,5%.

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