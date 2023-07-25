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МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году

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Международный валютный фонд (МВФ) подготовил доклад, в котором содержится улучшенный прогноз роста российской экономики в 2023 году.
МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году
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  • © JHVEPhoto

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что фонд повысил прогноз на 0,8 процентного пункта.

Данную оценку аналитики МВФ объяснили высокими показателями розничной торговли, строительства и промышленного производства в первом полугодии и «крупными налогово-бюджетными стимулами».

Вместе с этим прогноз на 2024 год оставлен без изменения на уровне 1,3%.

Ранее ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 1,5—2,5%.

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