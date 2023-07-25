МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что фонд повысил прогноз на 0,8 процентного пункта.
Данную оценку аналитики МВФ объяснили высокими показателями розничной торговли, строительства и промышленного производства в первом полугодии и «крупными налогово-бюджетными стимулами».
Вместе с этим прогноз на 2024 год оставлен без изменения на уровне 1,3%.
Ранее ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 1,5—2,5%.