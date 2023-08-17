Сбербанк с 22 августа повысит ставки по ипотеке на вторичное жильё и новостройки на 2 п.п.

Об этом сообщили в банке.

«С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки изменятся на 2 п. п. в связи с повышением ключевой ставки ЦБ на 3,5 п. п. на этой неделе», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что клиенты, подавшие заявки на ипотеку до 22 августа, при одобрении кредита смогут оформить его по прежним ставкам.

Ранее Сбербанк принял решение с сегодняшнего дня повысить ставки по рублёвым вкладам.