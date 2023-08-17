Узнать больше

Сбербанк с 22 августа повысит ставки по ипотеке на вторичное жильё и новостройки

Короткая ссылка
Сбербанк с 22 августа повысит ставки по ипотеке на вторичное жильё и новостройки на 2 п.п.
Сбербанк с 22 августа повысит ставки по ипотеке на вторичное жильё и новостройки
  • РИА Новости

Об этом сообщили в банке.

«С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки изменятся на 2 п. п. в связи с повышением ключевой ставки ЦБ на 3,5 п. п. на этой неделе», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что клиенты, подавшие заявки на ипотеку до 22 августа, при одобрении кредита смогут оформить его по прежним ставкам.

Ранее Сбербанк принял решение с сегодняшнего дня повысить ставки по рублёвым вкладам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить