США намерены отслеживать перемещение судов по базам данных морских портов

Управление по контролю за иностранными активами, входящее в состав Минфина США, планирует заключить контракт с подрядчиком, который будет предоставлять «глобальную морскую информацию» по международному движению судов и реестры их заходов в порты. С документом ознакомился RT.

Согласно описанию, контракт подразумевает подписку на веб-ресурс с информацией о движении морских судов и данными портов. По замыслу авторов, это позволит выявлять «угрозы» национальной безопасности, внешней политике или экономике Соединённых Штатов, а также координировать санкционную политику страны.

«Данные услуги необходимы, чтобы помочь Управлению по контролю за иностранными активами выполнять свою миссию по обеспечению применения экономических и торговых санкций сообразно внешней политике США и целям национальной безопасности в отношении заданных стран и режимов», — отмечается в документе.

В рамках договора подрядчик должен обеспечивать «глобальный охват» в большинстве стран и регионов, в том числе на Ближнем Востоке, в Африке, Восточной Европе, на Карибских островах и в Латинской Америке, на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Американские специалисты намерены заключить контракт с «лидером в области глобальной морской информации», который будет обладать «солидным опытом» в сфере предоставления данных морскому сообществу.

Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с RT предположил, что инициатива направлена на выявление стран, сотрудничающих с Россией и помогающих обходить санкции.

«Не секрет, что мы выходим из положения по санкциям, которыми нас обложили со всех сторон. Поэтому они (США. — RT) стараются «накрыть» все организации, которые сотрудничают с нами. Для Вашингтона очень важно, чтобы у нас не было поступления денег. Мы сейчас по нефти вышли на приличный уровень, и это их злит», — отметил Дандыкин.

По его словам, с учётом таких игроков, как Китай и Индия, США вряд ли удастся препятствовать России.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года товарооборот России и Китая вырос почти на 37%.