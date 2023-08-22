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Кисида поручил принять необходимые меры в связи с планами запуска спутника КНДР

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил принять все необходимые меры в связи с планами КНДР запустить искусственный спутник Земли и готовиться к «непредвиденной ситуации».

Об этом, как информирует ТАСС, заявило правительство Японии.

«Соответствующим службам дано указание собирать и анализировать всю доступную информацию», — говорится в сообщении.

Кроме того, в правительстве заявили о необходимости сотрудничать с США и Южной Кореей, чтобы потребовать от Пхеньяна отказаться от планов запуска.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль утверждал, что КНДР готова использовать ядерное оружие.

Также сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за учениями по запуску крылатых ракет.

Кроме того, Министерство обороны Японии в своём ежегодном докладе допустило, что у КНДР есть возможности нанести удар по японскому архипелагу баллистическими ракетами с ядерными боеголовками.

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