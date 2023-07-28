Японские военные полагают, что КНДР уже может нанести ядерный удар по Японии
Об этом информирует РИА Новости.
«Северная Корея уже обладает возможностью для реализации миниатюризации ядерного заряда для установки его на баллистическую ракету, которая способна достичь Японии», — говорится в документе.
Согласно заявлению Минобороны Японии, военное развитие КНДР представляет риск для безопасности страны и подрывает мир и безопасность в регионе.
Ранее в Министерстве обороны Японии заявили, что Токио считает совместные действия российских и китайских военных самолётов и кораблей «явной и намеренной демонстрацией силы».
Также в начале недели в офисе премьера Японии Фумио Кисиды сообщили о, предположительно, запуске КНДР баллистической ракеты.