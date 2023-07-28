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Японские военные полагают, что КНДР уже может нанести ядерный удар по Японии

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Министерство обороны Японии в своём ежегодном докладе допустило возможность того, что у КНДР есть возможности нанести удар по японскому архипелагу баллистическими ракетами с ядерными боеголовками.

Об этом информирует РИА Новости.

«Северная Корея уже обладает возможностью для реализации миниатюризации ядерного заряда для установки его на баллистическую ракету, которая способна достичь Японии», — говорится в документе.

Согласно заявлению Минобороны Японии, военное развитие КНДР представляет риск для безопасности страны и подрывает мир и безопасность в регионе.

Ранее в Министерстве обороны Японии заявили, что Токио считает совместные действия российских и китайских военных самолётов и кораблей «явной и намеренной демонстрацией силы».

Также в начале недели в офисе премьера Японии Фумио Кисиды сообщили о, предположительно, запуске КНДР баллистической ракеты

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