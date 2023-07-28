Япония считает действия самолётов и кораблей России и Китая «явной демонстрацией силы»
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что такое заявление отражено ежегодном докладе Минобороны Японии.
По данным агентства, в прошлом году такие действия назывались «предположительно, с намерением демонстрации силы».
При этом в Министерстве добавили, что полёты российских и китайских бомбардировщиков, а также проходы военных кораблей представляют серьёзное беспокойство с точки зрения безопасности Японии.
Ранее ВМФ России и ВМС Китая приступили к третьему совместному патрулированию в Тихом океане.
Также в Минобороны КНР заявили, что военные учения России и Китая отражают уровень доверия между странами.