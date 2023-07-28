Узнать больше

Япония считает действия самолётов и кораблей России и Китая «явной демонстрацией силы»

Короткая ссылка
В Министерстве обороны Японии заявили, что Токио считает совместные действия российских и китайских военных самолётов и кораблей «явной и намеренной демонстрацией силы».

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что такое заявление отражено ежегодном докладе Минобороны Японии.

По данным агентства, в прошлом году такие действия назывались «предположительно, с намерением демонстрации силы».

При этом в Министерстве добавили, что полёты российских и китайских бомбардировщиков, а также проходы военных кораблей представляют серьёзное беспокойство с точки зрения безопасности Японии.

Ранее ВМФ России и ВМС Китая приступили к третьему совместному патрулированию в Тихом океане.

Также в Минобороны КНР заявили, что военные учения России и Китая отражают уровень доверия между странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить