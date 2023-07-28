Япония считает действия самолётов и кораблей России и Китая «явной демонстрацией силы»

В Министерстве обороны Японии заявили, что Токио считает совместные действия российских и китайских военных самолётов и кораблей «явной и намеренной демонстрацией силы».

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что такое заявление отражено ежегодном докладе Минобороны Японии.

По данным агентства, в прошлом году такие действия назывались «предположительно, с намерением демонстрации силы».

При этом в Министерстве добавили, что полёты российских и китайских бомбардировщиков, а также проходы военных кораблей представляют серьёзное беспокойство с точки зрения безопасности Японии.

Ранее ВМФ России и ВМС Китая приступили к третьему совместному патрулированию в Тихом океане.

Также в Минобороны КНР заявили, что военные учения России и Китая отражают уровень доверия между странами.